السفارة الأمريكية: نشيد بمصادرة مالطا عملة ليبية مطبوعة في روسيا

أشادت السفارة الأمريكية، السبت، بقيام مالطا بمصادرة

مليار و100 مليون دينار ليبي مطبوعة في روسيا.

وبحسب بيان للسفارة نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” فإن العملة الليبية التي صادرتها مالطا طبعتها شركة الأسهم

المشتركة Goznak- وهي شركة روسية مملوكة للدولة.

وتابعت السفارة أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء

الدوليين لردع الأنشطة غير المشروعة التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، وتتعارض مع

نظم الجزاءات المعترف بها دوليا.

