الولايات المتحدة تدعو إلى الامتثال لحظر توريد السلاح

دعت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت، الدول الأعضاء إلى الامتثال لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ووقف دعم أطراف الصراع وسحب جميع المرتزقة.

وطالبت كرافت في جلسة إحاطة بمجلس الأمن الدولي أمس، الجهات الخارجية بالتوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا، وشددت على أن الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا على المدى الطويل،وأعربت المسؤولة الأممية عن تقدير بلادها لعملية إيريني الهادفة إلى تنفيذ القرار الأممي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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