أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني فجر اليوم السبت عن : ( مقتل قائد فرقة السلطان مراد المرتزق السوري “مراد ابو حمود العزيزي ” المدعوم تركياً في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس ).

#218NEWS ونعت مجموعات سورية متشددة “العزيزي” على منتصتها في اليوتيوب .

