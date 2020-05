أعلنت شعبة الإعلام الحربي، السبت، عن مقتل المرتزق السوري،

مراد أبو حمود العزيزي، قائد ما تعرف بـ”فرقة السلطان مراد” في محور طريق

المطار بالعاصمة طرابلس.

