تحذيرات أميركية من تنامي الدور الروسي في ليبيا

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الجيش الأميركي اعتقاده بأن روسيا تؤسس لحضور استراتيجي لها في ليبيا يتخطى فكرة دعم الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر عسكرياً وأن حضور موسكو في ليبيا قد يعزز لاحقاً بنشر منظومات دفاعية وهو ما يشكل خطراً على الناتو.

كما حذرت الولايات المتحدة من محاولة روسية لإقامة معقل في ليبيا، داعية موسكو لوقف أفعالها “المزعزعة للاستقرار في ليبيا.”.ونقلت قناة العربية الحدث عن مسؤول عسكري أميركي،قوله إن “تسليم روسيا لطائرات حربية إلى ليبيا قد لا يغير التوازن في الحرب” ولكن :”النزاع الليبي بلغ طريقاً مسدوداً” -يضيف المسؤول ، فيما أكدت واشنطن التزامها بالعمل مع شركائها “لردع الأنشطة التي تقوض سيادة ليبيا”.

وأشادت أميركا -في سياق متصل- بمصادرة مالطا لأكثر من مليار دولار من العملة الليبية المزيفة، مؤكدة أن العملات الليبية المزيفة طبعتها شركة روسية.

يذكر أن أطراف ليبية ونخب سياسية أبدت مؤخراً انتقادها للسياسة الأميركية والغربية عموماً المنتهجة لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية معايير في إدانة الدور الروسي فيما تغض الطرف عن تركيا التي تواصل بشكل معلن دعمها بالسلاح والطيران الحربي وارسال ضباطها والمرتزقة السوريين إلى طرابلس ومشاركة قوات الوفاق في محاربة الجيش الوطني.

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