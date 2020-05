مالكيفيتش: الإرهابيون في طرابلس يدركون ضعف السراج ويجهزون باشاغا خلفا له

قال رئيس اللجنة الإعلامية للغرفة العامة في الاتحاد الروسي،

ألكسندر مالكيفيتش، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج،

دُمية، ومن خلفه يوجد إرهابيون من تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين، المحظورتان

في الاتحاد الروسي، مؤكدًا أنهم يدركون ضعف السراج ويجهزون وزير الداخلية المفوض

بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلفًا له في الحكم.

وأضاف مالكيفيتش في تصريح صحفي أن السراج قام باتهام الباحث

الروسي، مكسيم شوغالي، الموجود في سجن معيتيقة بطرابلس منذ أكثر من عام، بأنه جاسوس

روسي يرسل المعلومات حول الوضع في ليبيا إلى الاتحاد الروسي، وبعض “التشفير”

الآخر، معتبرًا أن كل ما ذكره السراج “كذب”، مبينًا أن جميع المواد التي

أرسلها شوغالي كانت مع صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، وكل شيء منشور على موقع

الصندوق، ومتاح للجميع وللعامة.

وتابع مالكيفيتش أن باشاغا هو الجلاد، الذي قام شخصيًا بتعذيب

السجناء في سجن معيتيقة، بمن فيهم مواطن ليبي محدد قام باشاغا بضغط ملعقة في عينيه

أثناء عمليات الاستجواب بالتلذذ، لافتًا إلى أن صندوق حماية القيم الوطنية الروسي على

اتصال بهذا الشخص الليبي، وسيساعده في مقاضاة الوفاق في محكمة دولية، وسيدعمه بالحماية

القانونية، ولدى الصندوق كمية كبيرة من المواد حول الفظائع التي يرتكبها الجلادون والقتلة

في ليبيا.

وأشار مالكيفيتش إلى أن بعض المواد قُدِمت لصندوق حماية القيم

الوطنية الروسي عن طريق، سيرجي سامويلوف، مساعد كبير قبطان في ناقلة “تيمترون”

الذي كان غير محظوظ لقضائه عدة سنوات في معيتيقة، حيث تم تعذيبه مرارًا و تكرارًا،

موضحًا أن سامويلوف صحته تضعف، وأنه تحت إشراف الأطباء، حيث أُطلق سراحه العام الماضي

بفضل الضغط والعمل النشط من قبل وزارة الخارجية الروسية، مشيرًا إلى أنه لدى صندوق

حماية القيم الوطنية الروسي أيضا كل هذه المواد، وبعض الفظائع المهولة التي تحدث في

ليبيا الحديثة والتي تم تصويرها في الفيلم الروائي شوغالي، والذي تم عرضه ويمكن للجميع

مشاهدته، مؤكدًا أن كل ما يظهر في هذا الفيلم موثق بالدليل، ويمكن أن يقال إنه فيلم

وثائقي حيث يظهر الصورة الحقيقية للوضع في ليبيا.

ولفت مالكيفيتش إلى أن عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي

ومترجمه سامر سويفان، في السجن منذ أكثر من عام، بدون تقديم أي دليل حتى الآن في اتهامهم،

ولم يتم الإفراج عنهم لأنهم، كجزء من مقابلاتهم مع الخبراء، تحدثوا مع جميع قادة حكومة

الوفاق ليس فقط مع باشاغا والسراج، ولكن أيضًا مع رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد

المشري، مبينًا أنه لا يمكن لحكومة الوفاق أن تسمح بالإدلاء بشهادته في أي مكان دولي،

مؤكدًا أنه في تلك الجرائم المزعومة المنسوبة لشوغالي لم تكن هناك جلسة محكمة واحدة،

مشيرًا إلى أن من اتهمه كان يجب أن يكون قيد الإقامة الجبرية لفترة طويلة، وأنه من

وجهة نظر الحس السليم كان يجب إطلاق سراحهم منذ فترة طويلة و يتم إعادتهم إلى روسيا

وإخماد الصراع في مهده، ولكنهم يخافون من شهاداتهم.

وذكر مالكيفيتش أن صاحب سجن معيتيقة، الجلاد، والقاتل بناءً

على تعليمات من باشاغا عمليًا كل يوم يتم الضغط على، مكسيم شوغالي، لتجريم نفسه، وأن

يعترف بشيء ما ويستحسن القيام بذلك على الكاميرا، لكن الرجل الروسي، الوطني الشجاع

مكسيم شوغالي، لا يمكن كسره، فلم يُشهِر بنفسه.

واعتبر مالكيفيتش، أنها قصة وحشية تدور أحداثها أمام الجميع،

أما بالنسبة للعالم بأسره، فإن المجرمين الذين يختبئون وراء الحجاب الدبلوماسي يقومون

بالافتراء على الروس دون تقديم أي دليل، فالإرهابيين استولوا على السلطة وعذبوا الناس،

وتحت سمع وبصر أوروبا قاموا بتجهيز قاعدة حقيقية للإرهابيين من جميع أنحاء العالم هناك

يتم تدريبهم، مجددًا تحذيره للمجتمع الدولي، من حدوث انفجار في مكان ما لا تُحمد عقباه،

لأن كل هذا لن ينتهي بالخير.

وعرضت دور العرض العالمية وقناة الجماهيرية، الفيلم الروسي

“شوغالي” الذي يوضح كيف أصبحت ليبيا، بعد نكبة فبراير عام 2011م، ساحة للمعارك

والاشتباكات الدموية، حتى دمُرت البنية التحتية للدولة التي تنزف، وراح جراء الصراع

الآلاف من الليبيين؛ سواء كانوا شبابا أو شيوخا أو نساء أو أطفالا، بالإضافة إلى مئات

الآلاف من الجرحى والمصابين وأصحاب العاهات المزمنة، حتى أصبحت رائحة الدم تزكم الأنوف

في كل مكان.

وكان مالكيفيتش، قد أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية

لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغالي، والمترجم سامر حسن علي، في طرابلس، وقالت

المؤسسة في بيان لها، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغالي موجودة في ليبيا بالتنسيق

مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في العاصمة طرابلس، وأعربت المؤسسة عن أملها

في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.

وكان مصدر دبلوماسي، كشف أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية

في تونس، وراء تقديم معلومات لحكومة الوفاق، ومليشيا الردع، للقبض على خبراء مركز الأبحاث

الروس.

