برلماني أوروبي يصف حكومة الوفاق بغير الشرعية

وصف عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي خافيير نارت، حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بأنها فاقدة للشرعية.

نارت وخلال مشاركته في مؤتمر نظمه مركز بروكسل الدولي للبحوث أمس حول الأزمة الليبية، أوضح أن تبعية فائز السراج الكاملة لتركيا لا تؤهله لأن يكون ممثلا شرعيا للشعب الليبي.

واعتبر البرلماني الأوروبي أن هذا التواطؤ مسيء جدا لليبيين وأنه يعزز الفوضى والحروب وقوة الميليشيات.

وقال نارت إن الأوروبيين صنعوا وحشا في طرابلس ولم يتمكنوا من السيطرة عليه، مضيفا أن سكان المناطق الشرقية ينظرون إلى قائد الجيش المشير خليفة حفتر بأنه قادر على صنع السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة.

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