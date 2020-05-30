الهاشمي: ندعو إيطاليا للوساطة في ليبيا ودعم الحل السياسي على أساس نظام فدرالي

ذكر علي الهاشمي، القيادي في التيار الفدرالي في ليبيا، الحكومة الإيطالية إلى الوساطة في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة ودعم حل سياسي في البلاد على أساس نظام فدرالي بثلاث أقاليم؛ برقة وطرابلس وفزان.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع وكالة نوفا الجمعة، أشار الهاشمي أن لإيطاليا علاقة تاريخية بليبيا وهي بلد جار يؤثر ويتأثر بما يحدث في ليبيا، مشددا على أن استقرار ليبيا يمثل مصلحة قومية لإيطاليا التي تعد أكثر بلد أوروبي يعرف ليبيا ويهمه ما يحدث فيها.

وأضاف الهاشمي أن ليبيا تأسست بموجب اتفاق بين ثلاث أقاليم بعاصمتين هما طرابلس وبنغازي، وقد بدأت المشاكل في البلاد عندما ألغيت المادة رقم 188 من دستور 1951 والتي تنص على أن لليبيا “عاصمتان هما طرابلس وبنغازي.”

كما شدد القيادي السياسي أن الوضع في ليبيا اليوم يؤكد أن الحل العسكري غير ممكن وأن كل طرف الصراع يرفض أن تكون تحت الطرف الآخر، مضيفا أن الحل المناسب والواقعي هو أن يتبنى المجتمع الدولي دعم النظام الفدرالي في ليبيا بحيث تكون لكل إقليم سلطة محلية تدير شؤونه على أن يشكل جسم على مستوى البلاد للتنسيق بين الأقاليم الثلاثة في الأمور السيادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية