اكتشاف مقبرة جماعية في بلدة الساعدية في منطقة ورشفانة

عثر رجال البحث الجنائي التابعين لمركز شرطة بلدة “الساعدية” -ورشفانة- بمديرية أمن الجفارة على مقبرة جماعية وإخراج 4 جثامين متحللة بالكامل تعود لرجل وامرأة وطفلين.

تم التعرف على الجثامين وهي لعائلة “خليفة محمد الرخرى” وزوجته وأبنتيه والمبلغ عن فقدانهم من قبل مركز شرطة باب بن غشير بطرابلس بتاريخ 29 -10-2019م من قبل عصابة إجرامية.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ولازال البحث والتحري على المجرمين للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل على ما اقترفت أياديهم-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وأشارت الوزارة إلى أن تحرك العناصر الأمنية تم بعد ورود بلاغ من قبل وكيل النيابة بالعزيزية مفاده بلاغ من قسم الهلال الأحمر الزنتان عن وجود مقبرة جماعية بمنطقة الساعدية بالقرب من مسجد الزيتوني فانتقلت دوريات البحث الجنائي رفقة النيابة العامة والهلال الأحمر إلى عين المكان .

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