العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الساعدية لعائلة مفقودة منذ 7 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، السبت، أنه تم العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الساعدية وإخراج 4 جثامين منها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الجثامين تعود لرجل وامرأة وطفلين، وهم المواطن خليفة محمد الرخرى وزوجته وابنتيه، والمبلغ عن فقدانهم من قبل مركز شرطة باب بن غشير بتاريخ 29 -10-2019، من قبل عصابة إجرامية.

