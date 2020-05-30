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التكبالي: يوجد في ليبيا 1500 مستشار عسكري تركي

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على التكبالى، أن الأتراك نقلوا الأسلحة والذخائر إلى ليبيا مستغلين الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها الجيش مؤخرا، مبينا  أن الجيش كان على وشك الدخول إلى طرابلس لكن بناء على نصيحة دولة صديقة طرحنا هدنة للحل.

وكشف التكبالى فى تصريحات لـ”اليوم السابع” عن تواجد ما يقرب من 10500 مرتزق سورى و1500 مستشار عسكري تركى فى ليبيا، مؤكدا أن الجيش لن يتخلى عن تحرير العاصمة طرابلس التي تتواجد بها حاضنة شعبية للقوات المسلحة القادرة على تحرير العاصمة.

وأوضح التكبالى أن القوات المسلحة الليبية تعتمد على امكانياتها في مواجهة الغزو التركى الذى جلب الإرهاب لليبيا، مشيرا إلى أن بلاده كانت تتجنب سيناريو الحرب الواسعة لكن تركيا تدخلت لاحتلال الأراضي الليبية ولدعم الميليشيات المسلحة، مضيفا “لن نسمح لليبيا أن تكون رهينة للأتراك”.

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى لاحتلال ليبيا بذريعة إحياء الدولة العثمانية، موضحا أن الصراع فى ليبيا تحول من صراع على النفط والغاز إلى محاولة للهيمنة والسيطرة.

وردا على الأصوات التى تروج لمشروعية ما تقوم به حكومة الوفاق باعتبارها معترف بها دوليا، فند البرلمانى الليبى الأقاويل التى تزعم شرعية حكومة السراج، مؤكدا أنها حكومة مفروضة من الخارج ولم تحظى بثقة مجلس النواب وانتهت مدتها القانونية.

وأعرب التكبالى عن لصمت الدول العربية التي لا تتحرك في ظل الاحتلال التركى للأراضى الليبية، مضيفا “العرب تركوا الليبيين وحدهم يواجهون الأتراك.. نرجو أن تتقدم الدول العربية وتقول كلمتها فى هذا الموضوع”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • انكن اعباك علي العرب يا طول اقعادك وحدك وبلا عون او سند منهم فتجاب اذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي لا يوجد شئ أسمه صف عرب واحد وموحد فلا احد من العرب يجرؤ علي القول لاردوغان راك علي غلط بتدخلك في الحرب في ليبيا لصالح الارهابيين وليس لسواد عيون اردوغان هذا الموقف العربي المتخاذل فأردوغان يعرفه العرب علي انه أخواني كلب من كلاب أهل النار ولكن لأن وراءه بريطانيا وايطاليا فهما اللتان قويتا شوكته بعد ان كلفتاه بهذه المهمه القذره وقبل ان يقوم بيما كلفاه به عمد الي أخذ الضؤ الأخطر من ترامب رأسا من خلال مهاتفته لترامب قبل أتخاذ قرار التدخل بساعات فعندما كلف من بريطانيا وامريكا قالت له لا عليك فلن نعترض علي ما ستقوم به في ليبيا استقوي بالغرب الاستعماري اردوغان واصبح فرعون جديد يعلن وينفذ في العلن تدخلاته في ليبيا

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