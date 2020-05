طالبت بلدية شحات، السبت، مواطنيها بالإبلاغ عن أي زائر قادم من المنطقة الجنوبية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات في سبها.

كما حذرت البلدية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من أي تهاون أو تخاذل في هذا الأمر حتى لا ينتشر الفيروس بين عائلات البلدية.

