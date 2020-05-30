أكد المجلس البلدي غريان عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في البلديةمبينا أن المجلس يتابع بشكل مكثف ومتواصل كل التطورات التي طرأت على الوضع الوبائي والتفشي المتزايد لفيروس كورونا.

ودعا المجلس عبر صفحته بموقع “فيسبوك”المواطنين بالبلدية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي أعلنه المجلس الرئاسي رقم (288) لسنة 2020م مطالبا إياهم بملازمة بيوتهم وتطبيق إجراءات الحجر الصحي، مشددا على ضرورة الامتثال لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي تجنباً لانتشار فيروس كورونا.