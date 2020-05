قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، خالد الترجمان، إن شروع تركيا في التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها قبالة جزيرة قبرص، محاولة للضغط السياسي، أكثر من كونها خطوة واقعية قابلة للتنفيذ، وذلك النظر إلى عدم قانونية الاتفاقية التي ترتكز عليها تركيا والموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وأنقرة، مؤكدا أنها ستسقط في أول جلسة تحكيم دولية، لو توسّع النزاع القانوني حولها.

وأضاف الترجمان في تصريحات صحفية، أن توجه تركيا للتنقيب في المتوسط هو محاولة للردّ على بيان الاجتماع الخماسي لدول الجوار الإقليمي الليبي، الذي دان سياسات أنقرة في ليبيا، وتجاوزاتها بالتدخل العسكري المباشر في طرابلس بشكل متزايد، والذي صدر، عن مصر والإمارات واليونان وقبرص وفرنسا”.

The post الترجمان: تركيا تستخدم التنقيب كورقة ضغط على دول المتوسط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24