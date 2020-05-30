ضد القوات المسلحة..تسجيل مقتل مرتزق سوري آخر في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن المرتزق السوري المدعو أبو أجود شعبان قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محور الكازيرما منذ أيام قليلة في مايو الجاري.

وأوضح المصدر أن المرتزق شعبان من مواليد 1979 ومن سكان محافظة حلب سوريا، ويتبع مليشيا “فرقة الحمزة ” الموالية لتركيا.

وأشار المصدر إلى أن المرتزق ظهر في صورة ملتقطة له في أحد محاور القتال في طرابلس بزيه العسكري أمام سيارة “تويوتا” سلمت له من ميزانية خزينة الدولة الليبية.

وكانت القوات المسلحة أعلنت يوم الجمعة مقتل أحد قادة المرتزقة السوريين من أصول تركمانية خلال المواجهات بالعاصمة طرابلس ضمن مجموعات الوفاق المسلحة المدعومة بمرتزقة سوريين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا في صفوف قوات الوفاق.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي مقتل قائد فرقة السلطان مراد المرتزق السوري “مراد أبو حمود العزيزي” في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس.

أتى هذا الإعلان في وقت نعى فيه حساب سوري على موقع يوتيوب مقتل القائد السوري ذو الأصول التركمانية. ونشرت على موقع تويتر صورة أظهرت “أبو حمود العزيزي” محمولا فوق حمالة وجهه مضرج بالدماء.

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