بوريل: ليبيا تغيب عن جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، إن ليبيا لم تكن على جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي عقد أمس عبر الدائرة المغلقة.

وأوضح بوريل، في تصريحات صحفية، ان غياب ليبيا عن مناقشات المجلس كان بسبب عدم وجود أي جديد لإبلاغ المجلس لإثارة النقاش حوله. وكان بوريل قد اكد خلال الأيام الماضية، أنه لا توجد في أجندة الاتحاد الأوروبي أي خطط لإرسال قوات أوروبية إلى ليبيا، وأن الاتحاد الأوربي لا يمكنه المشاركة ببعثة مدنية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، في ظل تصعيد القتال حول العاصمة طرابلس.

