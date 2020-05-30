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ضابط في الجيش: أسرنا 31 من قوات الوفاق، بينهم 10 من المرتزقة السوريين

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الضابط في الجيش الليبي سالم الهادي، إن قوات الجيش ”استطاعت قتل قائد فرقة السلطان مراد المرتزق السوري مراد ابو محمود العزيزي، المقرب تركيا، في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس“. 

وأضاف الهادي  في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”القيادي الميداني في فرقة الحمزات التابعة للمرتزقة في طرابلس أبو جود الحلبي، وكذلك القائد الميداني لميليشيا الغرارات عبدالسلام الشماخ، والقيادي في كتائب زليتن منصور ضو، قتلوا أيضا في مواجهات مع قوات الجيش“.

وبحسب الهادي، فإن العمليات العسكرية الأخيرة التي دارت بمحاور العاصمة طرابلس، ”أسفرت عن سيطرة قوات الجيش على مثلث الكهرباء وكوبري المطار وشارع الغاز ومحور الرملة، وألحقت بقوات الوفاق خسائر كبيرة في المعدات والأرواح“.

وأوضح الهادي أن قوات الوفاق ”حاولت صباح اليوم، التقدم إلى مراصد القوات المسلحة، غير أنه تم صد الهجوم، ووقع 31 مسلحا في الأسر، بينهم 10 من المرتزقة السوريين“.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الخير كثير ربنا يزيد ويبارك خرفان حلبى وخرفان مصراته والمصيدة شغالة اخر حلاوة

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  • نفسى اشوف اسير واحد من فاغنر او الجندويد قبل ما اموت لم نسمع عنهم الا من بغبغانات الارهاب الخوان والامريكان واردوغان واضح انهم بيناموا ومؤخرتهم مكشوفة وييحلموا احلام غير منطقية حتى الصورة التى نشرتها افريكوم لطائرة ميج 29 قال عنها خبير روسى انها ميج 25 موجودة من زمان لدى الجيش الليبى !!

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