ضابط في الجيش: أسرنا 31 من قوات الوفاق، بينهم 10 من المرتزقة السوريين

قال الضابط في الجيش الليبي سالم الهادي، إن قوات الجيش ”استطاعت قتل قائد فرقة السلطان مراد المرتزق السوري مراد ابو محمود العزيزي، المقرب تركيا، في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس“.

وأضاف الهادي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”القيادي الميداني في فرقة الحمزات التابعة للمرتزقة في طرابلس أبو جود الحلبي، وكذلك القائد الميداني لميليشيا الغرارات عبدالسلام الشماخ، والقيادي في كتائب زليتن منصور ضو، قتلوا أيضا في مواجهات مع قوات الجيش“.

وبحسب الهادي، فإن العمليات العسكرية الأخيرة التي دارت بمحاور العاصمة طرابلس، ”أسفرت عن سيطرة قوات الجيش على مثلث الكهرباء وكوبري المطار وشارع الغاز ومحور الرملة، وألحقت بقوات الوفاق خسائر كبيرة في المعدات والأرواح“.

وأوضح الهادي أن قوات الوفاق ”حاولت صباح اليوم، التقدم إلى مراصد القوات المسلحة، غير أنه تم صد الهجوم، ووقع 31 مسلحا في الأسر، بينهم 10 من المرتزقة السوريين“.