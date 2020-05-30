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مستشار «أردوغان»: لا يحق لأحد سؤالنا عن سبب تواجدنا في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه: “لا يحق لأحد السؤال عن سبب التواجد التركي هناك كون تركيا الدولة الوحيدة حاليا التي ليست بحاجة لتوضيح سبب وجودها هناك بعكس باقي الأطراف” على حد قوله.

أضاف “أقطاي” في مقال بصحيفة “يني شفق” التركية، اليوم السبت: “تركيا هي الدولة الوحيدة الموجودة في ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق، وضمن اتفاق وضعت كل حدوده وأعلنت عنه بشفافية تامة، وأن كل التوازانات تغيرت على الساحة الليبية بعد دخول تركيا” على حد تعبيره.

وواصل: “دخول تركيا على الخط بشكل متأخر بعض الشيء وبعد استفادة البعض من خلو الساحة حتى توقيت دخول تركيا، يبدو أنه فتح شهية بعض الأطراف التي ليس لها حق لا في ليبيا ولا في المتوسط، وأوجد شراكة ترغب في تقاسم الكعكة بجشع دون وجه حق” على حد قوله.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • the Libyan people refuse your Turkish meddling in our country you filthy Turkish dogs, and we do not want anything to do with your kind until judgement day…lakum deenukum walana deen you filthy turkish dogs

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  • متخلف عقليا فالشعب التركى هو من يسألكم عن سبب دخولكم المستنقع الليبى والهزيمة الساحقة التى تنتظركم !!!

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  • اردوغان على خطى صدام دخل المصيدة برجليه وينفخوه قبل ان يسلخوه ويقتسم الروس والامريكان الغنيمة فقواتهم جاهزة على حدود تركيا تنتظر الفرصة !!!

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  • You are not libyan at all to speak about libya – so shut up – and listen – you are just refugge from europe staying there need to be with Daesh – and libyan people know where you stay now – just wait for some one to take you . slaming door front where you are …..

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  • اولا الحكومة التي وقعت معها الاتفاق لم تستكمل شروط شرعيتها ، وهو مافقة البرلمان عليها . ثانيا ليبيا الان تحت البند السابع ، وهناك قرار اممي بمنع تزويد اطراف الصراع بالسلاح وانتم تزودون واحدا منهما علنا وبكل وقاحة . استخفافا بالمجتمع الدولي .

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