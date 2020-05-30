مستشار «أردوغان»: لا يحق لأحد سؤالنا عن سبب تواجدنا في ليبيا

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه: “لا يحق لأحد السؤال عن سبب التواجد التركي هناك كون تركيا الدولة الوحيدة حاليا التي ليست بحاجة لتوضيح سبب وجودها هناك بعكس باقي الأطراف” على حد قوله.

أضاف “أقطاي” في مقال بصحيفة “يني شفق” التركية، اليوم السبت: “تركيا هي الدولة الوحيدة الموجودة في ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق، وضمن اتفاق وضعت كل حدوده وأعلنت عنه بشفافية تامة، وأن كل التوازانات تغيرت على الساحة الليبية بعد دخول تركيا” على حد تعبيره.

وواصل: “دخول تركيا على الخط بشكل متأخر بعض الشيء وبعد استفادة البعض من خلو الساحة حتى توقيت دخول تركيا، يبدو أنه فتح شهية بعض الأطراف التي ليس لها حق لا في ليبيا ولا في المتوسط، وأوجد شراكة ترغب في تقاسم الكعكة بجشع دون وجه حق” على حد قوله.