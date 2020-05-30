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خبير عسكري: على القوات المسلحة جر مسلحي الوفاق للمساحات المفتوحة لإبادة أكبر قدر من قدراتهم

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي الليبي العميد محمد يونس أن سقوط هذا الكم من القيادات الميدانية في فترة 7 أيام فقط يؤكد فشل قيادة العدو في إدارة معارك جنوب العاصمة طرابلس وقرب نهايتها.

العميد يونس أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن سلسلة الضربات الأخيرة التي حققها الجيش تؤكد أنه أعاد ترتيب تمركزاته على الصورة الصحيحة.

وقال إنه يجب على القوات المسلحة جر العدو للمساحات المفتوحة بين طريق المطار وخزانات النفط والالتفاف عليه وإبادة أكبر قدر ممكن من قدراته.

كما رأى أن المليشيات تسعى للسيطرة على مطار طرابلس وقصر بن غشير للسير بالمعركة في نسق واحد اتجاه ترهونة نقطة السيطرة العامة للقوات المسلحة لتحرير العاصمة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • غباوة الخوان الاتراك فرصة ذهبية لابادتهم على يد جيش وطنى محترف والحمد لله ان جيش الدعارة الارمى مهزوم فى كل مكان حتى فى ادلب على حدوده

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  • هههههه خبير ؟ ينسحب للصحراء وهيروحو وراه الصحراء مثلا ؟ معارك المدن ابوها الار بى جى . المطلوب اهم من قتل مرتزقه . تحرير مدن .

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