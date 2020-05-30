

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

30 May, 2020

اجتمع رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة عبد الرزاق الناظوري ووزير الداخلية بالحكومة الليبية ابراهيم بوشناف ومدير أمن بـنـغــازي عادل عبد العزيز مع مدراء الأمن رؤساء الغُرف الأمنية على مستوى ليبيـا من سرت وحتى أمساعد والجنوب الليبي.

وبينت مديرية أمن بنغازي أنه تقرر خلال الاجتماع الذي عُقد بمُـديرية أمن بنغــازي تشديد ومنع الدخول والخروج بالبوابات الغربية (بوابة النواقية -بوابة اللويفية) وبالمدن التي ينتشر فيها الوباء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذه البوابات مع إغلاق جميع المطاعم والمقاهي بالمدن على أن تكون الحركة داخل المدن تكون طبيعية خلال الـ24ساعة واستمرار فتح باقي النشاطات التجارية مع التقيد التام بكافة الإجراءات الوقائية.