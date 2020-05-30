اجتمع رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة عبد الرزاق الناظوري ووزير الداخلية بالحكومة الليبية ابراهيم بوشناف ومدير أمن بـنـغــازي عادل عبد العزيز مع مدراء الأمن رؤساء الغُرف الأمنية على مستوى ليبيـا من سرت وحتى أمساعد والجنوب الليبي.
وبينت مديرية أمن بنغازي أنه تقرر خلال الاجتماع الذي عُقد بمُـديرية أمن بنغــازي تشديد ومنع الدخول والخروج بالبوابات الغربية (بوابة النواقية -بوابة اللويفية) وبالمدن التي ينتشر فيها الوباء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذه البوابات مع إغلاق جميع المطاعم والمقاهي بالمدن على أن تكون الحركة داخل المدن تكون طبيعية خلال الـ24ساعة واستمرار فتح باقي النشاطات التجارية مع التقيد التام بكافة الإجراءات الوقائية.