منظمة حقوقية تستنكر استغلال المنظمات الدولية للصدقات في إذلال أطفال ليبيا

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السبت، استمرار

إذلال الأطفال في ليبيا من قبل المنظمات الدولية وشركائها المحليين من المنظمات

الليبية، مؤكدة أنه أمر تجاوز كل الحدود .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن هذه المنظمات لا تطبق أدني معايير

الإنسانية في تسليم صدقاتها إلى المواطنين، مشيرة إلى أن كل ما يهم هذه المنظمات هي

أن يكون شعارها مرفق في كل صورة حتى لو كان على حساب الطفل وحقه في الحفاظ على هويته

أثناء تلقي الصدقات .

ونشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، صورا تظهر

بعض الأطفال أثناء تلقيهم الصدقات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين،

بالتعاون الهيئة الليبية للإغاثة .

وتشهد ليبيا أوضاع اقتصادية

متردية منذ عام 2011 حتى الآن وسط حالة الفوضى، مما دفع العديد من المنظمات والدول

إلى التصدق على المواطنين ببعض الاحتياجات الإنسانية .

