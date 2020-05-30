شعبان عوض: “الغرياني” كاد يوهمنا أن بعض آيات القرآن جاءت خاصة لترهونة وبني وليد

انتقد الأستاذ الدكتور شعبان عوض المتخصص في اللغة العربية والفقه الإسلامي توظيف المفتي المعزول الصادق الغرياني لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لخدمة فتاواه السياسية ضد أهالي المدن الليبية.

وقال عوض في تدوينة على موقع “فيسبوك” اليوم السبت: “كاد الشيخ الصادق الغرياني يوهمنا أن بعض آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم جاءت خاصة لأهل ترهونة وأهل بني وليد”، مستشهدا بقول الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

ويستغل الغرياني قناته “التناصح” في بث فتاوى دموية وتحريضه على القتل ضد الجيش الليبي وأهالي ترهونة، ويحاول في ذلك إيهام متابعيه بأن أقواله مقدسة وصحيحة شرعا، من خلال استشهاده ببعض الآيات والأحاديث الشريفة والمواقف النبوية، في مواضع غير مواضعها.

وحرض المُفتي المعزول على قتل وملاحقة أبناء مدينتي ترهونة وبني وبني الرافضين لسيطرة حكومة الوفاق على الحكم بدعم من تركيا وقطر وعناصر من المرتزقة السوريين.

وقال الغرياني في لقاء له بثه الأربعاء الماضي من مقر إقامته في إسطنبول عبر قناة “التناصح”: “سمعنا من بني وليد بيانا في أول الأسبوع بشأن إعطاء مهلة لكن اتضح أنه كلام مغشوش ليس فيه مصداقية”، وبلهجة تحريضية تابع حديثه: “أقول للمقاتلين في المحاور: احذروا أن تهادنوهم، وأن تستهينوا وتسمعوا لكلام المجتمع الدولي، فعليكم أن تحزموا أمركم وتحرروا ترهونة وبني وليد”، مردفا: “أتعجب من بني وليد، لماذا لم تستفد من الدروس السابقة؟”.

وأضاف: “أقول للمقاتلين والمجاهدين لا تهادنوهم ولا تستهينوا ولا تستمعتوا إلى كلام المجتمع الدولي، وعليكم تحرير المناطق كاملة وعلى رأسها ترهونة وبني وليد بعد فرار المرتزقة إليها، وللأسف بني وليد سمعنا منها بيانا واستشبشرنا به بأنهم أعطوا مهلة للملاحدة، لكن هذا الكلام مغشوش وأشبه بقول المنافقين”.