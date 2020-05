طالب

نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، السبت، ” حفتر” بقبوله لوجود حكومة واحدة في ليبيا معترف بها من قبل الأمم

المتحدة.

وأوضح

أوقطاي، خلال مشاركته في ندوة عبر الدائرة المغلقة نظمها ” المجلس الأطلسي”

حول مكافحة كورونا، أن بلاده قدمت الدعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة، زاعماً أن تركيا

تقف إلى جانب الشعب الليبي وحكومته .

كما

زعم وجود علاقات تاريخية مشتركة بين شعبي البلدين، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بما

وصفه بـ” غموض جديد” في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وأنها تقوم بدورها بناء

على طلب من حكومة الوفاق غير المعتمدة .

واعتبر

أوقطاي أن تصاعد العنف في ليبيا سببه ما وصفه بـ”محاولة حفتر ” الإطاحة بالحكومة

المعترف بها من الأمم المتحدة .. على حد تعبيره .

The post نائب أردوغان: على “حفتر” أن يتوقف عن مهاجمة الوفاق ويقبل بوجودها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24