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بن نصر: لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن التعاون المحتمل للجيش الأمريكي مع تونس بشأن الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

بعد تلميح قائد قوات “أفريكوم” الأمريكية إلى بحث سبل التعاون العسكري مع تونس بشأن الوضع في ليبيا، وإمكانية نشر قوات عسكرية ردا على التواجد الروسي في ليبيا، قال الخبير العسكري مختار بن نصر إن الجانب التونسي لم يصدر بعد أي “تعليق رسمي على بيان الجيش الأمريكي”. وإنه من المتوقع أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في تونس بشأن الوضع الإقليمي في شمال أفريقيا والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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