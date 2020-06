دراسات الشرق الأوسط بباريس: تصريحات وزير الطاقة التركي كارثية وتكشف أطماعهم في النفط الليبي

أكد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، الدكتور عبد الرحيم علي، السبت، أن تصريحات وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، بأن بلاده ستبدأ التنقيب عن النفط في سواحل ليبيا خلال 3 أشهر، كارثية.

وقال علي في بيان له، إن هذه التصريحات تؤكد أنه لا هدف للنظام التركي سوى السيطرة على النفط الليبي، ومقدرات وثروات الشعب الليبي، معربًا عن ثقته التامة في أن الشعب الليبي لن يمكنهم من تحقيق أهدافهم في السطو على ثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وطالب علي، الشعب الليبي بالوقوف صف واحد، خلف الجيش لمواجهة أطماع تركيا في مقدرات وثروات ليبيا.

