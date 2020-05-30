«مركزي بنغازي»: احتجاز مالطا شحنة أموال سابقة كانت محط متابعتنا القانونية منذ فترة

علق مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، على احتجاز مالطا ما سمته “شحنة ضخمة من عملة ليبية غير رسمية يعتقد أن مصدرها مصانع روسية لسك العملات” قائلاً: “الشحنة التي صادرتها السلطات المالطية للعملة المطبوعة في روسيا هي شحنة سابقة وليست جديدة وهي محط متابعة قانونية منذ فترة “.

أضاف “المركزي” في بيان، اليوم السبت: “يؤكد مصرف ليبيا المركزي على أن الشحنة التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية بليبيا هي شحنة سابقة وليست جديدة، وانه قد تم تكليف مكتب محاماة لمتابعة الموضوع مع السلطات المالطية والتي عندما عجزت على مواجهة الحقائق القانونية قامت بمصادرة تلك النقود وعدم إعادتها إلى روسيا وهو أمر سيتم مواجهته بالقانون، وسيتم يوم غدٍ بعون الله صدور بيان من المصرف المركزي بخصوص هذه القضية”.