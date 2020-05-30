شندب :مفرمة المشرق العربي تتجه للمغرب العربي انطلاقا من ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
30 May, 2020
حذر الإعلامي اللبناني علي شندب من تأثيرات الوضع في ليبيا على جارتها تونس قائلا إن “مفرمة” المشرق العربي تتجه إلى المغرب العربي انطلاقا من ليبيا.
وقال شندب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “مجددا على تونس أن تقلق، وقد أعلنت قيادة أفريكوم عن نيتها نشر قوات أمنية مساعدة في تونس، بحجة الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا” مضيفا “مجددا نقول إن المطلوب من الرئيس قيس سعيد اكبر مما نفذه الباجي السبسي، ويبدو أن مفرمة المشرق العربي تتجه إلى المغرب العربي انطلاقا من ليبيا”.
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