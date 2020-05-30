وزارة الصحة توجه نداء عاجل للفرق الطبية للالتحاق بمركز العزل في سبها لسد العجز

أخبار ليبيا24

وجهت وزارة الصحة بالحكومة الليبية اليوم السبت نداء عاجلا للأطباء وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي للالتحاق بمركز العزل السريري الطبي بسبها لسد العجز.

يأتي ذلك فيما تشهد سبها وباء متطورا بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وفي بيان، “توجه وزارة الصحة بالحكومة الليبية نداء لكافة الأطباء وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي للالتحاق فورا بمركز العزل السريري الطبي بسبها المخصص لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد بهدف سد النقص في عدد من التخصصات”.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حتى يوم ازديادا متسارعا في عدد الحالات المصابة بـ كوفيد-19 بالمنطقة الجنوبية حيث أحصى المركز تسجيل نحو 47 إصابة مؤكدة في سبها وحدها.

ووصل إجمالي الاصابات بفيروس كورونا إلى 118 حالة منها 72 حالة نشطة و41 حالة شفاء و5 وفيات.

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