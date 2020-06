أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، السبت، أن الاشتباكات مستمرة بين الجيش والمرتزقة السوريين في محور الرملة جنوب العاصمة طرابلس.

