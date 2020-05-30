«كونتي» لـ«السراج»: استمرار إرسال جهات خارجية السلاح يؤجج الصراع ويطيل معاناة الشعب الليبي

قال المكتب الإعلامي لرئيس “حكومة الوفاق” فائز السراج، أنه جرى اتصال بينه وبين رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفق تعبيره.

أضاف “البيان”: “تبادل الطرفان في بداية الاتصال التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بينهما، كما رحبا بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد ، وعلى أهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة تداعيات هذه الجائحة”.

ووفقاً لما ورد بـ”البيان”، “عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن قلق بلاده حيال استمرار جهات خارجية في إرسال اسلحة إلى ليبيا، معتبرا ذلك تصعيدا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرا على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي”، وأكد: “ضرورة العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين”.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي: “إن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين وحدهم وليس بأيادي خارجية، وأهمية الإسراع بتعيين مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة في ليبيا” مشدداً – بحسب البيان – على “ضرورة عودة إنتاج النفط الليبي الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي”.

ونقل “البيان” عن “السراج” قوله: “إن: “الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومة الوفاق فور دحر العدوان، وأكد أن تدفق الأسلحة على الطرف المعتدي لم يتوقف بل ازدادت وتيرته مؤخرا، وأن استمرار الدول الداعمة للطرف المعتدي في تزويده بالأسلحة شجعه على مواصلة العدوان” على حد قوله.

ووفقاً لـ”البيان”: “سلط الضوء على الجريمة التي ارتكبتها المليشيات المعتدية بتفخيخ وزرع الألغام في المناطق السكنية التي طردت منها، وتسببت في مقتل اعداد من المواطنين ممن عادوا لمعاينة منازلهم، وطلب مساعدة إيطاليا في عمليات الكشف عن هذه الألغام ونزعها” على حد قوله.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عملية ايريني الاوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث أكد “كونتي” أن العملية غير منحازة وملتزمة بمهامها بحياد كامل، في حين “السراج” موقف “حكومة الوفاق” بضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا لتكون فعالة.

من جهة أخرى بحث الجانبان ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير آليات التنسيق حيالها بين الجهات المعنية في البلدين، وفي هذا الإطار طالب “السراج” بتقديم دعم حقيقي لخفر السواحل الليبي ليستمر في دوره الفعال في انقاذ المهاجرين.

وفي ختام الاتصال وجه “السراج” الدعوة لرئيس وزراء إيطاليا لزيارة ليبيا، كما وجه “كونتي” دعوة لـ”السراج” لزيارة إيطاليا، واتفقا على تحديد مواعيد لتبادل الزيارات في وقت لاحق.