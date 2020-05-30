«كونتي» لـ«السراج»: استمرار إرسال جهات خارجية السلاح يؤجج الصراع ويطيل معاناة الشعب الليبي

قال المكتب الإعلامي لرئيس “حكومة الوفاق” فائز السراج، أنه جرى اتصال بينه وبين رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفق تعبيره.
أضاف “البيان”: “تبادل الطرفان في بداية الاتصال التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بينهما، كما رحبا بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد ، وعلى أهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة تداعيات هذه الجائحة”.
ووفقاً لما ورد بـ”البيان”، “عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن قلق بلاده حيال استمرار جهات خارجية في إرسال اسلحة إلى ليبيا، معتبرا ذلك تصعيدا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرا على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي”، وأكد: “ضرورة العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين”.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي: “إن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين وحدهم وليس بأيادي خارجية، وأهمية الإسراع بتعيين مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة في ليبيا” مشدداً – بحسب البيان – على “ضرورة عودة إنتاج النفط الليبي الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي”.
ونقل “البيان” عن “السراج” قوله: “إن: “الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومة الوفاق فور دحر العدوان، وأكد أن تدفق الأسلحة على الطرف المعتدي لم يتوقف بل ازدادت وتيرته مؤخرا، وأن استمرار الدول الداعمة للطرف المعتدي في تزويده بالأسلحة شجعه على مواصلة العدوان” على حد قوله.
ووفقاً لـ”البيان”: “سلط الضوء على الجريمة التي ارتكبتها المليشيات المعتدية بتفخيخ وزرع الألغام في المناطق السكنية التي طردت منها، وتسببت في مقتل اعداد من المواطنين ممن عادوا لمعاينة منازلهم، وطلب مساعدة إيطاليا في عمليات الكشف عن هذه الألغام ونزعها” على حد قوله.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عملية ايريني الاوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث أكد “كونتي” أن العملية غير منحازة وملتزمة بمهامها بحياد كامل، في حين “السراج” موقف “حكومة الوفاق” بضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا لتكون فعالة.
من جهة أخرى بحث الجانبان ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير آليات التنسيق حيالها بين الجهات المعنية في البلدين، وفي هذا الإطار طالب “السراج” بتقديم دعم حقيقي لخفر السواحل الليبي ليستمر في دوره الفعال في انقاذ المهاجرين.
وفي ختام الاتصال وجه “السراج” الدعوة لرئيس وزراء إيطاليا لزيارة ليبيا، كما وجه “كونتي” دعوة لـ”السراج” لزيارة إيطاليا، واتفقا على تحديد مواعيد لتبادل الزيارات في وقت لاحق.
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