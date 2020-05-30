مكتبة الكون تصدر كتاب الطريق إلى المبادرة الوطنية الليبية الموحدة

أعلنت مكتبة الكون في القاهرة اليوم السبت عن إصدار كتاب (الطريق إلى المبادرة الوطنية الليبية الموحدة) من إعداد (د. عادل عياد البوعيشي).

ويقع الكتاب في 260 صفحة من القطع الكبير، ويضم بين ثناها توثيقا للنقاشات والمداولات التي جرت على مدار العام 2019م بين عدد من أساتذة الجامعات الليبية والصحفيين والساسة وخبراء الاقتصاد والقانونيين والمهتمين بالشأن العام من مختلف التوجهات.

ألحق بالكتاب النص الكامل للعقد الاجتماعي الليبي ويضم (المبادئ الحاكمة للعقد الاجتماعي الليبي المتعلقة بالسيادة الوطنية، الهوية الوطنية، أسس المواطنة، نظام الحكم، الأمن الوطني، التنمية الشاملة المستدامة، المصالحة الوطنية).

كما ألحق به نص مسار خارطة الملتقى الوطني الليبي، الأسس والمبادئ الحاكمة للمصالحة الوطنية، اتجاهات إعادة تنظيم المؤسسة الدفاعية، المؤسسة الأمنية، الحوكمة وإدارة توزيع الموارد وأخيرا النص الكامل للميثاق الوطني الليبي.

يعد الكتاب مرجعا تاريخيا يوثق مرحلة من مراحل نضال الليبيين السلمي من أجل بناء دولتهم.