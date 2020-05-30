تركيا: سوف ندعم حكومة الوفاق في ليبيا ضد حفتر "مهما حدث"

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده سوف تدعم حكومة الوفاق في ليبيا ضد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي “مهما حدث”.

وشدد أوقطاي، خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت نظمها “المجلس الأطلسي” و”منظمة التراث التركي”، على أن تركيا لن تسمح بغموض جديد في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وأنها تقوم بدورها بناء على طلب من الحكومة الليبية، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

وتابع أن “تركيا ستتأكد من أن الحكومة في طرابلس لا “تتعرض لتهديد أي ديكتاتور أو أي إرهابي، مثل حفتر. سنكون هناك مهما كانت النتائج. نحن مصممون على ذلك”.

وتابع أوقطاي أن تركيا قدمت الدعم للحكومة الشرعية هناك، مشيرا إلى ضرورة أن يقبل حفتر وداعموه، وجود حكومة واحدة في البلاد معترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وشدد أوقطاي على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الليبي وحكومته الشرعية، مبينا في الوقت نفسه وجود علاقات تاريخية مشتركة بين شعبي البلدين.

وساعد الدعم الذي قدمته أنقرة حكومة الوفاق الوطني في تحقيق مكاسب عسكرية في الآونة الأخيرة. وتعترف تركيا بإرسال طائرات مسيرة ودفاعات جوية ومستشارين للحكومة. كما نقلت مقاتلين سوريين إلى ليبيا.

جاء الدعم التركي في أعقاب اتفاق على ترسيم الحدود البحرية عام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني. تعتقد أنقرة أن الاتفاق يحميها من تحركات اليونان وقبرص التي يمكن أن تحصرها في مياها الساحلية.