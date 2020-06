اجتماع أمني في بنغازي يسفر عن حزمة قرارات لمواجهة كورونا

اجتمع رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ورئيس الأركان العامة بالجيش، عبد الرازق الناظوري، مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ابراهيم بوشناف، ومدراء الأمن بالمنطقة الشرقية، السبت بمقر مديرية أمن بنغازي، وذلك لاتخاذ مجموعة من القرارات لمواجهة تفشي كورونا.

وأكدت مديرية أمن بنغازي، في بيان لها، أن الاجتماع أسفر عن مجموعة من القرارات منها منع الدخول والخروج من البوابات الغربية – بوابة النواقية و بوابة اللويفية- والمدن التي ينتشر فيها الوباء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية بهذه البوابات.

وبحسب البيان، أكد المجتمعون على ضرورة إغلاق جميع المطاعم والمقاهي بالمدن، استمرار فتح باقي النشاطات التجارية مع التقيد التام بكافة الأجراءات الوقائية.

