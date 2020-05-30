عقب اجتماع في مديرية أمن بنغازي..منع الدخول والخروج وإغلاق المدن التي ينتشر فيها “كورونا”

أخبار ليبيا24

خلص اجتماع رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العُليا لمكافحة كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري ووزير الداخلية إبرهيم بوشناف اليوم السبت على منع الدخول والخروج بالبوابات الغربية (بوابة النواقية -بوابة اللويفية).

وأكد خلال الاجتماع في مقر مديرية أمن بنغازي بحضور مدراء الأمن ورؤساء الغُرف الأمنية من سرت وحتى أمساعد والجنوب على إغلاق المدن التي ينتشر فيها “كورونا” مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية بهذه البوابات.

وشددالمجتمعون كذلك على إغلاق جميع المطاعم والمقاهي في المدن، وعلى أن تكون الحركة داخل المدن طبيعية خلال الـ24ساعة.

ودعا الاجتماع إلى السماح باستمرار فتح باقي النشاطات التجارية مع التقيد التام بكافة الإجراءات الوقائية.

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