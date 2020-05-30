العُليا لمكـافحـة وباء كورونا تضع اجراءات احترازية بالمنطقة الشرقية

اجتمع رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة- رئيس اللجنة العُليا لمكـافحـة وباء كورونا بحضور وزير الداخلية بالحكومة الليبية ومدير أمن بـنـغــازي مع مدراء الأمن ورؤساء الغُرف الأمنية على مستوى ليبيا من سرت وحتى أمساعد والجنوب الليبي .

وتم خلال هذا الأجتماع الذي عُقد اليوم السبت بمُـديرية أمن بنغــازي ، التشديد ومنع الدخول والخروج للمواطنين بالبوابات الغربية وهي (بوابة النواقية -وبوابة اللويفية) وبالمدن التي ينتشر فيها الوباء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذه البوابات.

وبيّن المكتب الاعلامي بمديرية أمن بنغازي أنه تقرر في الاجتماع ، الاستمرار في اغلاق جميع المطاعم والمقاهي بالمدن ، على ان تكون الحركة داخل المدن طبيعية خلال الـ 24 ساعة ، مع استمرار فتح باقي النشاطات التجارية مع التقيد التام بكافة الاجراءات الوقائية