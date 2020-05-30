عبدالعزيز: إقالة العيساوي تدل على أن عقلية السراج عقلية مافيات وعصابات لا عقلية رجل دولة.. ومبادرة عقيلة صالح لا معنى لها

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز القيادي في جماعة الاخوان المسلمين إن مسلحي الوفاق في جنوب طرابلس يتقدمون لمسافات كبيرة جداً منها محور الخلاطات حيث تم السيطرة بالكامل على عمارات الخلاطات.

عبدالعزيز طالب خلال إستضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد الجميع بتقدي التضحيات التي تقدمها قوات “بركان الغضب” وكف ألسنتهم عنهم.

وبشأن المزاعم عن تواجد وإنسحاب الفاغنر الكامل علق قائلاً:” على الشباب أن يعرضوا أي جثة لأي روسي لأنه سيربكهم جميعاً ، مجلس الدومة لأول مرة يناقش الوضع في ليبيا ويقر أن حكومة الوفاق هي الشرعية التي يتعاملون معهم والفاغنر لا يمثلونهم هناك جيوش إلكترونية كثيرة تحاول التشويش على الرأي العام والموضوع ليس معركة في الشوارع بل أكبر من ذلك صحيح أن الفاغنر الذراع الخفية لروسيا، اليوم التفاهمات التي حصلت ورسيا تحاول حفظ ماء وجهها بالانسحاب بعد هزيمتهم في طرابلس”.

وأضاف :” المنطقة الشرقية فيها الخصوصية لكن الاعلام المصري والمخابرات المصرية جعلتهم يهجرون ناسهم ويقتلون علمائهم وللأسف ضحك عليهم المتمرد ومجموعته، مباردة عقيلة صالح لا معنى لها لأنه ليس لها ثوابت ولا قواعد بل مشارك أساسي في الهجوم على طرابلس وذهب للبرلمان المصري وطلب منه المساعدة في الهجوم على طرابلس، نتكلم عن كارثة المنطقة الشرقية لها خصوصية عندها ثوارها وحكمائها اليوم نتكلم عن نهاية ولنا الفخر”.

كما أكد على أن ليبيا لن تكون بعد ما وصفه بـ”تحرير طرابلس” إلا واحدة ولا وجود فيها لما وصفه بـ”حكم العسكر”، زاعمًا أن الحسم في ترهونة قريب جداً وسيكون الحسم مدوي فيها بشكل رهيب كما تشير كل الاستعدادات.

وعلق على إقالة وزير الإقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي قائلاً :” للأسف الشديد القرار صحيح اصدره الرئاسي كان هناك خلاف بين العيساوي ورئيس المجلس الرئاسي ومجموعة فيلا اشرف الذين يريدون السيطرة على قطاع الإتصالات بالكامل لأنه فيه إستثمارات ضخمة وشركات في الداخل والخارج العيساوي رأى أن هناك خلافات في الموضوع لذلك لم يجدد السجل التجاري للشركة أما القابضة للإتصالات باسم فيصل قرقاب لأنه غير قانوني المشكلة أن هذا سلطة أمر واقع وغير منتخبة والسراج لا يعلم به أحد لآخر لحظة أنتم ناس أمر واقع لكن السراج جعلكم تحته لأن من لم يوقع لا يقبض”.

وقال إن السراج لم يحرك ساكناً بملفات عديدة منها قطاع الصحة الذي يشهد فساد كبير سواء بالملحقين الصحيين أو غيرها من المجالات علاوة على موقف الأوقاف والمساجد ودروها بالمعركة كونها لا تقوم بدورها التعبوي، مضيفاً :” أما مشكلته العيساوي هل هو فاسد ؟ هل قرمطي وهبود هل يتواصل مع حكومة الثني ووزرائها ويعطيهم التفاصيل ؟ هناك خونة يقاتلون ضدك وتركتهم وأثيت على العيساوي ؟ هذه هي عقلية المافيا والعصابة وليس عقلية رجل دولة أتحدى أي مسؤول في الدولة أن يخرج ويرد على كلامي ؟ أدعوا الثوار والشرفاء لأن يكون لهم موقف وهذا جس نبض”.

وكشف عن معلومات غير مؤكدة لديه تفيد بوجود علاقة بين أحمد الجهاني ممثل ليبيا في محكمة الجنايات الدولية مع “حفتر” ، مشيراً إلى أن العالم أصبح يضع حبل محكمة الجنيات الدولية في رقبة حفتر ويحاول أن يحصر الموضوع فيه وبالمقابل “حفتر” يحاول إشراك أكبر عدد ممكن معه.

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