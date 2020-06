المرصد السوري: نعمل على تحريك دعوى قضائية ضد جرائم “أردوغان” في ليبيا

أعلن

ما يسمي بـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، السبت، أنه سيبدأ في اتخاذ الإجراءات

اللازمة لتحريك دعوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية

الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ليبيا و سوريا .

وأوضح

مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن المرصد يعمل على استيفاء متطلبات الدعوى لمحاكمة أردوغان

على ارتكابه لجرائم حرب في كلا من سوريا وليبيا،

مشيرا إلى أن تركيا ورطت المرتزقة السوريين في القتال ضد الجيش بليبيا لإبعاد خطرهم

عنها، خصوصاً بعد فشل عملية أردوغان العسكرية التي أسماها بـ “نبع السلام”

في الشمال السوري وعدم حاجتها لهؤلاء المرتزقة حاليا.

