وزير الصحة يطالب بالالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر أسماء المصابين

طالب وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب، اليوم وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا،

وعلى رأسها اللجنة العليا ووزارة الصحة واللجنة الاستشارية الطبية التي تقوم بالإعلان يوميا عن آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس، داعيا إلى عدم الانسياق وراء أي أخبار أو بيانات غير رسمية، أو نشر شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما طالب عقوب بعدم ذكر أسماء المصابين أو أي تفاصيل بشأنهم وذلك طبقا لقانون المسؤولية الطبية وحماية حق المريض التي تمنع إفشاء أسرار متلقي الخدمة.

كما قال وزير الصحة سعد عقوب إن شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية المرسلة إلى مدينة سبها تأتي في إطار خطة الوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وأضاف عقوب في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن الشحنة تم تجهيزها عن طريق جهاز الإمداد الطبي في بنغازي، وذلك تمهيدا لإرسال قافلة طبية تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات إلى بلدية سبها، مشيرا إلى أن الهدف من إرسال الشحنة الإضافية هو المساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وأضاف أن استمرار إرسال الشحنات الطبية خلال الأيام القادمة يأتي لتعويض المخزون الاستراتجي في الجنوب تحسبا لأي طارئ، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة واللجنة العليا واللجنة الاستشارية

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