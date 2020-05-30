الفاخري: مختبر صحة المجتمع مجهز بالكامل بأحدث الأجهزة للكشف عن كورونا

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبد الحميد الفاخري إن المركز الوطني هو الجهة الوحيدة أمام المواطن بمدينة سبها التي يجب أن يلتف حولها ويدعمها ويدعم كوادرها معنويا.

وأكد الفاخري أن كافة النتائج الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض نتائج دقيقة جدا، حيث إن مختبر صحة المجتمع مجهز بالكامل بأحدث الأجهزة ذات معايير وجودة عالية للكشف عن فيروس كورونا.

وأفاد الفاخري بأن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها قد تم تزويده بأجهزة كشف حديثة للكشف عن فيروس كورونا، كما تم تسليمه في الأونة الأخيرة جهاز بي سي آر، فضلا عن تجهيزات استلمها من جهازي الإمداد الطبي ببنغازي وطرابلس.

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