بعثة “الاتحاد الأوروبي”: ليبيا تحتاج إلى حل سياسي لإنهاء الصراع

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قتل ثلاثين مهاجراً الذين تعرضوا للاتجار، معظمهم من مواطني بنغلاديش، في 27 مايو في مزدة، مما أسفر أيضاً عن إصابة آخرين.

قالت “البعثة” في بيان: نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وسنظل ملتزمين بمواصلة دعمنا للسلطات في تعزيز قدراتها في مجال سيادة القانون للسماح لها بمواجهة الشبكات الإجرامية مثل تلك المسؤولة عن هذه الجريمة وزيادة مساعدتنا للمجتمعات الليبية المتضررة من الاتجار وتهريب المهاجرين.

وأعربت “البعثة” عن قلقها إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في ليبيا خلال الأسابيع الماضية حيث يستمر الصراع الدائر في إلحاق خسائر فادحة في صفوف الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الليبيين النازحين داخليًا وكذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وتحتاج ليبيا إلى حل سياسي سلمي للصراع الدائر لإنهاء المعاناة والخسائر في الأرواح.