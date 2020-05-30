كونتي يعتبر استمرار تدفق الأسلحة لليبيا «تصعيدا» يساهم في «تأجيج» النزاع ويدعو إلى العودة للمسار السياسي

عبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم السبت، عن قلق بلاده حيال «استمرار جهات خارجية في إرسال أسلحة إلى ليبيا»، معتبرًا ذلك «تصعيدًا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي»، كما يشكل «خطرًا» على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع كونتي برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أكد خلاله رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة العودة للمسار السياسي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ومؤتمر برلين، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك».

وقال كونتي إن تقرير مستقبل ليبيا «يجب أن يكون بيد الليبيين وحدهم وليس بأيادي خارجية»، وأشاد بما أبدته حكومة الوفاق من رغبة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وشدد على أهمية الإسراع بتعيين مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة في ليبيا. كما شدد كونتي على ضرورة عودة إنتاج النفط الليبي باعتباره يمثل «ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي».

الحل السياسي للأزمة

بدوره، قال السراج إن الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومة الوفاق «فور دحر العدوان»، وأكد أن «تدفق الأسلحة على الطرف المعتدي لم يتوقف بل ازدادت وتيرته أخيرًا»، واعتبر استمرار «الدول الداعمة للطرف المعتدي في تزويده بالأسلحة» بمثابة «تشجيعًا» له «لمواصلة العدوان» حسب البيان.

كما طالب رئيس المجلس الرئاسي مساعدة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام ونزعها، مسلطًا الضوء على جريمة «تفخيخ وزرع الألغام في المناطق السكنية» والتي تسببت في «مقتل أعداد من المواطنين ممن عادوا لمعاينة منازلهم» حسب قوله.

المهمة إيريني وملف الهجرة

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول العملية الأوروبية «إيريني» لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث أكد كونتي أن العملية «غير منحازة وملتزمة بمهامها بحياد كامل»، في حين جدد السراج موقف حكومة الوفاق بضرورة أن تكون العملية «متكاملة برًا وجوًا وبحرًا» لتكون فعالة.

كما بحث الطرفان ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير آليات التنسيق حيالها بين الجهات المعنية في البلدين، وفي هذا الإطار طالب السراج بتقديم «دعم حقيقي لخفر السواحل الليبي ليستمر في دوره الفعال في إنقاذ المهاجرين».

التنسيق في مواجهة كورونا

وخلال الاتصال، أكد الطرفان على أهمية التنسيق والتشاور بينهما، كما رحبا بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مواجهة أزمة وباء «كورونا المستجد»، وعلى أهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وفي ختام الاتصال، تبادل الطرفان دعوات الزيارة واتفقا على على تحديد مواعيد لتبادل الزيارات في وقت لاحق.

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