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30 ألف طن بنزين تصل ميناء بنغازي وتعزز السوق المحلية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء بنغازي لـ218 اليوم السبت إن ناقلة المحروقات maryia وصلت صباح اليوم إلى الميناء وعلى متنها 30 ألف طن من البنزين المستورد من رومانيا.

ومن جانبها نشرت إدارة الميناء بيانات أوضحت فيها وصول ناقلة الحبوب nana التابعة للوكيل الملاحي شركة الدلتا محملة بنحو 28 ألف طن من حبوب القمح وسبق ذلك دخول باخرة الحاويات luna f وعلى متنها 186 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة.

وكانت إدارة الميناء قد نشرت الأسبوع الماضي إحصائيات بيانات أظهرت من خلالها السفن ونواقل المحروقات الواصلة للأرصفة التجارية خلال شهر رمضان موضحة أن إجمالي عددهم بلغ 43 سفينة وناقلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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