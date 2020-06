قال إعلام ما تسمى بعملية بركان الغضب، السبت، إن قوات الوفاق

أحرزت تقدما في محيط المطار بالعاصمة طرابلس، واستولت على 3 آليات مسلحة وذخائر تابعة

للجيش، وسحبت 7 جثث لعناصر من الجيش.

