كونتي لـ”السراج”: تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين وليس الخارج

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، اليوم السبت، مع

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية .

وأوضح

المكتب الإعلامي للسراج، أن الطرفين ناقشاً هاتفياً، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام

المشترك، ومنها عملية “إيريني ” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى

ليبيا .

حيث

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن قلق بلاده إزاء استمرار جهات خارجية في إرسال الأسلحة

إلى ليبيا، معتبرا ذلك تصعيدا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي،

ويشكل خطرا على المنطقة والأمن الأوروبي، مؤكدا على ضرورة العودة للمسار السياسي

وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف

كونتى أن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم وليس بأيادي خارجية،

مشددا على أهمية الإسراع بتعيين مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة في ليبيا، داعيا

إلى عودة إنتاج النفط الليبي الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسى.

من جانبه

قال السراج إن الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومة الوفاق غير المعتمدة، مطالباً

الجانب الإيطالي بمساعدة بلاده في عمليات الكشف عن الألغام ونزعها من المناطق

السكنية .

وأشار

البيان إلى أن الطرفين ناقشا أيضاً عملية ” إيريني ” الاوروبية لتطبيق حظر

توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث أكد كونتي بأن العملية غير منحازة وملتزمة بمهامها بحياد

كامل، في حين شدد السراج على ضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا .

