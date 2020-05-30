اللجنة الطبية تعتزم إجراء مسح عشوائي في مناطق الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمكافحة وباء كورونا بالواحات عزمها البدء في إجراء المسح العشوائي للكشف عن الفيروس خلال الأيام القادمة، وذلك من خلال سحب عينات عشوائية ستؤخذ من سكان مناطق أوجلة وجالو وإجخرة.

وكشفت اللجنة عن قيامها بإعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول إلى المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة الوباء، وذلك بهدف تغطية جميع مناطق الواحات، وأن تستهدف كل الأعمار من الجنسين، داعية أهالي منطقة الواحات إلى التعاون مع الفرق التي ستقوم بالمسح للاطمئنان والتعرف على وجود الفيروس من عدمه.

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