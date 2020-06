قالت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، إن مليشيات مسلحة قامت

بمنع فرق الصيانة التابعة لشركة اكاكوس للعمليات النفطية من فتح صمام الحمادة من أجل

ضخ مواد كيميائية تساعد في حماية خط نقل الخام من التآكل.

