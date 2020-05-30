اجتماع أمني ببنغازي يشدد على التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية

عقد رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ومدير أمن بـنـغــازي العميد عادل عبدالعزيز اجتماعا مع مديري الأمن رؤساء الغرف الأمنية على مستوى ليبيا من سرت وحتى امساعد إضافة إلى الجنوب الليبي.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات أهمها التشديد ومنع الدخول والخروج بالبوابات الغربية بالمدن التي ينتشر فيها الوباء، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه البوابات، على أن تكون الحركة داخل المدن حركة طبيعية خلال الأربع والعشرين ساعة، وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي بالمدن، واستمرار فتح باقي النشاطات التجارية مع التقيد التام بكافة الإجراءات الوقائية.

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