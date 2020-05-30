السراج: الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومة الوفاق فور دحر العدوان

ليبيا – جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السراج قال بحسب مكتبه الإعلامي أن الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومته فور ما وصفه بـ” دحر العدوان “، مؤكدًا أن تدفق الأسلحة على من وصفه بـ”الطرف المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) لم يتوقف بل ازدادت وتيرته مؤخرا دون أن يشير للذخائر والأسلحة الثقيلة والطائرات التي تتلقاها حكومته من تركيا.

وأضاف قائلًا :” استمرار الدول الداعمة للطرف المعتدي في تزويده بالأسلحة شجعه على مواصلة العدوان”.

كما زعم قيام من وصفهم بـ” المليشيات المعتدية ” بتفخيخ وزرع الألغام في المناطق السكنية التي قال بأنها “طردت منها” ، وأنها تسببت في مقتل اعداد من المواطنين ممن عادوا لمعاينة منازلهم حسب زعمه، وطلب مساعدة إيطاليا في عمليات الكشف عن هذه الألغام ونزعها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عملية ايريني الاوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث أكد السيد كونتي للسراج بحسب المصدر بأن العملية غير منحازة وملتزمة بمهامها بحياد كامل، في حين جدد السراج موقف حكومته بضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا لتكون فعالة.

من جهة أخرى بحث الجانبان ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير آليات التنسيق حيالها بين الجهات المعنية في البلدين، وفي هذا الإطار طالب السراج بتقديم دعم حقيقي لخفر السواحل الليبي ليستمر في دوره الفعال في انقاذ المهاجرين.

وفي ختام الاتصال وجه السراج الدعوة لرئيس وزراء إيطاليا لزيارة ليبيا، كما وجه كونتي دعوة للسراج لزيارة إيطاليا، واتفقا على تحديد مواعيد لتبادل الزيارات في وقت لاحق.

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