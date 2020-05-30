السراج: الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومة الوفاق فور دحر العدوان

ليبيا – جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
السراج قال بحسب مكتبه الإعلامي أن الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومته فور ما وصفه بـ” دحر العدوان “، مؤكدًا أن تدفق الأسلحة على من وصفه بـ”الطرف المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) لم يتوقف بل ازدادت وتيرته مؤخرا دون أن يشير للذخائر والأسلحة الثقيلة والطائرات التي تتلقاها حكومته من تركيا.
وأضاف قائلًا :” استمرار الدول الداعمة للطرف المعتدي في تزويده بالأسلحة شجعه على مواصلة العدوان”.
كما زعم قيام من وصفهم بـ” المليشيات المعتدية ” بتفخيخ وزرع الألغام في المناطق السكنية التي قال بأنها “طردت منها” ، وأنها تسببت في مقتل اعداد من المواطنين ممن عادوا لمعاينة منازلهم حسب زعمه، وطلب مساعدة إيطاليا في عمليات الكشف عن هذه الألغام ونزعها.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عملية ايريني الاوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث أكد السيد كونتي للسراج بحسب المصدر بأن العملية غير منحازة وملتزمة بمهامها بحياد كامل، في حين جدد السراج موقف حكومته بضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا لتكون فعالة.
من جهة أخرى بحث الجانبان ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير آليات التنسيق حيالها بين الجهات المعنية في البلدين، وفي هذا الإطار طالب السراج بتقديم دعم حقيقي لخفر السواحل الليبي ليستمر في دوره الفعال في انقاذ المهاجرين.
وفي ختام الاتصال وجه السراج الدعوة لرئيس وزراء إيطاليا لزيارة ليبيا، كما وجه كونتي دعوة للسراج لزيارة إيطاليا، واتفقا على تحديد مواعيد لتبادل الزيارات في وقت لاحق.
أضف تعليقـك