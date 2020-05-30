الغرفة المركزية بنغازي تطالب القادمين من الغرب والجنوب بالتواصل معها

أهابت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي بجميع المواطنين القادمين من مناطق الغرب والجنوب الغربي التي ينتشر بها فيروس كورونا ضرورة الاتصال بالغرفة.

كما أهابت بسكان مدينة بنغازي الذين استضافوا أي أسرة قادمة من هذه المناطق خلال الأيام القليلة الماضية ضرورة التواصل الفوري مع الغرفة المركزية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، كالتقيد بإجراءات حظر التجول، وعدم التنقل بين المدن، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامات عند الضرورة.

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