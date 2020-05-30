كونتي لـ السراج: قلقون من إستمرار جهات خارجية في إرسال أسلحة إلى ليبيا

ليبيا – جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
حيث تبادل الطرفان في بداية الاتصال التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بينهما، كما رحبا بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد ، وعلى أهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.
على صعيد آخر عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن قلق بلاده حيال استمرار جهات خارجية في إرسال اسلحة إلى ليبيا، معتبرا ذلك تصعيدا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرا على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي.
وأكد كونتي على ضرورة العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين. وقال في هذا الشأن إن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين وحدهم وليس بأيادي خارجية، مشيدًا بما ابدته حكومة الوفاق من رغبة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية،
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي في ختام حديثه على أهمية الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا خلفًا للأمريكية ستيفاني وليامز ، مشددًا على ضرورة عودة إنتاج النفط الليبي الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي.
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