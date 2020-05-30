كونتي لـ السراج: قلقون من إستمرار جهات خارجية في إرسال أسلحة إلى ليبيا

ليبيا – جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

حيث تبادل الطرفان في بداية الاتصال التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بينهما، كما رحبا بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد ، وعلى أهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

على صعيد آخر عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن قلق بلاده حيال استمرار جهات خارجية في إرسال اسلحة إلى ليبيا، معتبرا ذلك تصعيدا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرا على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي.

وأكد كونتي على ضرورة العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين. وقال في هذا الشأن إن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين وحدهم وليس بأيادي خارجية، مشيدًا بما ابدته حكومة الوفاق من رغبة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية،

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي في ختام حديثه على أهمية الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا خلفًا للأمريكية ستيفاني وليامز ، مشددًا على ضرورة عودة إنتاج النفط الليبي الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي.

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